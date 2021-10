Insulta un gruppo di studenti che festeggiano la laurea e spintona una ragazza: denunciato

Aggredisce i clienti e i gestori di un bar nella zona universitaria di Perugia e quando arrivano i poliziotti dice di essere una persona molto influente in città e che tutti gli devono rispetto. Per un 36enne, già noto alle forze dell'ordine e con numerosi precedenti, è scattata la denuncia per percosse.

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto ieri in un bar della zona universitaria dopo la segnalazione di una persona che con modi aggressivi e prepotenti aveva importunato un gruppo di amici che festeggiavano una laurea.

Secondo quanto raccontato dai presenti ai poliziotti, il 36enne, cittadino naturalizzato italiano classe 1985, senza alcun apparente motivo aveva aggredito verbalmente un ragazzo. Questo non si era tirato indietro e i due avevano iniziato a litigare, venendo alle mani. Nel corso del diverbio, inoltre, il 36enne aveva iniziato ad insultare e inveire contro gli altri presenti e spintonato e colpito una giovane, fidanzata di uno dei ragazzi che festeggiavano la laurea.

In attesa dell'arrivo della polizia il gruppo di amici cercava di riportare la calma, ma il 36enne rispondeva di essere una persona molto conosciuta a Perugia e che tutti dovevano dimostrargli rispetto. Questo anche in presenza dei poliziotti, i quali terminati i controlli, dai quali emergevano a carico del 36enne numerosi precedenti per percosse, rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, denunciavano l'uomo per il reato di percosse.