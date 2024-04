Aggredisce gli agenti durante un controllo, condannato parcheggiatore abusivo

Tenta di sfuggire al controllo della Polizia locale e poi si scaglia contro gli agenti: condannato parcheggiatore abusivo.

Secondo il giudice il comportamento dell’uomo si qualifica come resistenza a pubblico ufficiale, da sanzionare con 4 mesi dei reclusione in quanto l’imputato “si opponeva con minaccia e violenza agli agenti della Polizia locale che, intervenuti per un controllo contro i parcheggiatori abusivi, intendevano procedere alla sua identificazione” per contestagli una sanzione pecuniaria.

L’imputato, secondo l’accusa, non ha solo tentato di sottrarsi al controllo scappando, ma attuando un “reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale o un atto di mera disubbidienza, ma integri un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l’azione e a sottrarsi all’operato del pubblico ufficiale, quale è in particolare l’atto di dimenarsi e spintonare”.

Per il giudice, infine, per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale “non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale essendo sufficiente che si usi violenza per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’esito positivo o negativo di tale azione”.