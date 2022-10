Foligno, aggredisce una persona per strada: ai domiciliari

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne dopo che aveva aggredito un altro uomo.

I due hanno litigato per futili motivi e l'arrestato avrebbe colpito il rivale, procurandogli delle lesioni. Sul posto è intervenuta una Volante del Commissariato, che aveva riportato le due persone alla calma, evitando che la lite potesse degenerare.

In seguito, la posizione del 45enne è stata oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli operatori. È emerso che l’indagato, già noto per precedenti di polizia in materia di reati contro la persona, era sottoposto alle misure cautelari non custodiali dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di Foligno in relazione ad una vicenda di stalking ai danni della ex compagna.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ha emesso un’ordinanza sostitutiva delle misure cautelari con gli arresti domiciliari.