Perugia, viola il divieto di avvicinamento, aggredisce la madre e la deruba: arrestato e condannato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in strada Eugubina e hanno arrestato un uomo di 48 anni per violazione del divieto di avvicinamento alla propria madre.

Secondo il racconto della donna il figlio, nonostante fosse destinatario del provvedimento del divieto di avvicinamento nei propri confronti, si era presentato presso l’abitazione chiedendo di poter parlare con lei in relazione a delle sue vicende personali. La donna aveva aperto il cancello, ma il figlio l'aveva subito aggredita verbalmente chiedendo la somma di 450 euro. La vittima, spaventata, era corsa via, chiudendosi in una stanza, mentre il figlio prendeva 190 euro e si allontanava.

Gli agenti lo rintracciavana nascosto dietro la pensilina di una fermata degli autobus non molto distante dalla casa della madre. Il soggetto, identificato come un italiano di 48 anni, con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e per guida in stato di ebbrezza alcolica è risultato gravato da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

I poliziotti hanno recuperato la somma asportata e arrestato l'uomo per il reato di violazione dei provvedimenti suddetti e per furto. Al termine della direttissima l’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione.