Aggredisce la cliente che non vuole pagare le riparazioni: carrozziere condannato

Carrozziere condannato a 1 anno e a risarcire i danni (da liquidare dopo un giudizio civile) e a pagare le spese legali. È quanto ha stabilito in giudice in una vicenda che vede protagonista una signora che è andata a riprende l’auto dal carrozziere ed è stata aggredita dopo aver protestato per un conto giudicato troppo esoso e non corrispondente a quanto pattuito in precedenza.

L’artigiano, difeso dall’avvocato Maurizio Lorenzini, era stato accusato di violenza privata, mentre la donna si era costituita parte civile, tramite l’avvocato Arturo Bonsignore.

La signora era rimasta coinvolta in un incidente stradale con un altro automobilista. Un urto sulla fiancata dell’auto, per il quale conducente si era preso la colpa e, per non far intervenire l’assicurazione, aveva detto alla donna di andare da un carrozziere suo amico.

L’artigiano aveva visto il danno e per la portiera rovinata aveva fatto un preventivo di 550 euro. La donna si faceva fare un preventivo da un altro carrozziere, con sostituzione dello sportello danneggiato con uno usato, e il prezzo scendeva a 400 euro. Il primo artigiano, però, si offriva di fare la riparazione allo stesso prezzo e la signora accettava.

Il giorno del ritiro dell’auto scoppiava il caso: la donna andava a prendere l’auto e si trovava con un conto di 550 euro. Rifiutava di pagare quella cifra e provava ad andare via, con la figlia minore in auto.

Secondo l’accusa l’artigiano avrebbe afferrato la donna per i capelli, strattonanadola per farsi pagare. Desistendo dal comportamento violento solo per l’intervento del fratello della donna. Un episodio che cagionava alla donna uno stato di choc che necessitava dell’assunzione di un ansiolitico per diverse settimane. La donna ha regolarmente pagato i lavori, ma poi ha presentato una querela per l'aggressione.

Al termine del processo è arrivata la condanna a 1 mese per il carrozziere.