Aggredisce il compagno e lo prende a ceffoni davanti ai carabinieri: arrestata e rinchiusa in carcere

Aggredisce il compagno e lo prende a ceffoni davanti ai carabinieri: arrestata in flagranza di reato di maltrattamenti contro conviventi e rinchiusa nel carcere di Capanne. È successo a Trevi, in località Bovara. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Il 47enne ha raccontato ai militari che nel corso di una lite la compagna lo aveva aggredito e preso a pugni, poi gli aveva lanciato contro dei bicchieri e degli altri oggetti. E non è finita qui. La 45enne ha colpito l'uomo con uno schiaffo davanti dai carabinieri.

La donna è stata arrestata e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Spoleto è stata rinchiusa nel carcere di Capanne.