Minaccia e aggredisce i poliziotti: arrestato un 52enne per resistenza a publico ufficiale

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un’abitazione di Perugia dove era stata segnalata una donna che chiedeva aiuto e hanno arrestato un 52enne per resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti hanno constatato che all’indirizzo segnalato vi era stata una lite tra i due conviventi tra l'uomo e una donna di 53 anni, in cui era rimasta coinvolta una terza persona che, nel tentativo di aiutare l’amica, è stata percossa dal 52enne.

Dopo aver riportato alla calma le parti, il 52enne, ancora visibilmente agitato, con una scusa, si è recato in un’altra stanza dove è stato notato da uno degli operatori mentre tentava di impossessarsi di un oggetto contundente.

Bloccato to dai poliziotti, l’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva, dimenandosi, inveendo contro gli operatori e minacciandoli. Durante il tragitto per accompagnarlo in Questura, il 52enne ha accusato un malore ed è stato accompagnato al pronto soccorso dove ha continuato a tenere una condotta oppositiva verso i sanitari e i poliziotti.

Una volta dimesso, l’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Il 52enne è stato, altresì, deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.