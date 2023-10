Pretende di prelevare il figlio a scuola e aggredisce la ex suocera: madre a processo

Va a prendere il figlio a scuola e aggredisce la ex suocera. Una donna è finita sotto processo per lesioni e ingiurie nei confronti della ex suocera dopo un diverbio all’uscita da scuola.

La donna, secondo la ricostruzione, era andata a prendere il figlio nonostante non avesse la custodia dopo la separazione e potesse vedere il bambino solo attraverso le visite protette. Quando la suocera ha visto la ex nuora che voleva prendere il bambino è intervenuta, ma sarebbe stata aggredita dalla donna.

Episodio che è stato denunciato e dal quale è scaturito un processo, l’ennesimo a carico della donna, difesa dall’avvocato Daniela Paccoi, che in un’altra occasione, armata di piede di porco aveva forzato il portone di casa dell’ex marito, era penetrata nell’abitazione e preso a schiaffi il figlio minorenne e l’anziana suocera.

In un’altra occasione si sarebbe resa protagonista di una chiamata ai Carabinieri, denunciando maltrattamenti da parte del padre nei confronti del figlio. Dal sopralluogo effettuato dei militari non sarebbe emerso alcunché.

Un’altra telefonata sarebbe stata fatta alla Polizia, denunciando la scomparsa del minore. I poliziotti lo hanno trovato a casa con il padre.

Ancora una chiamata, questa volta a Vigili del fuoco e 118 sarebbe stata fatta dalla donna per poter entrare in casa dell’ex, affermando che il figlio stava male. Questo nei giorni scorsi, fino all’intrusione di questa mattina.

La donna è sotto processo per calunnia, avendo accusato l’ex marito di reati mai avvenuti, di sottrazione di minore e di mancata partecipazione alle spese di mantenimento del minore.

L’ex marito e l’ex suocera si sono costituiti parte civile nei vari procedimenti e sono assistiti dall’avvocato Roberto Coricelli.