"Sei fastidioso e molesto, vattene da qui", condannato per aver picchiato con la scopa il compagno di cella

“Tu qua dentro non puoi stare” e scatta l’aggressione al compagno di cella, ritenuto molesto e fastidioso, con una scopa.

Il detenuto è stato condannato in primo grado, ma secondo i giudici di appello “deve applicarsi la circostanza aggravante dei futili motivi nelle ipotesi in cui la determinazione criminosa sia espressione di un impulso di aggressività fine a se stesso e sia un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento”.

L’imputato, detenuto, era accusato di aver “sferrato dei colpi con una scopa in danno della persona offesa perché quest’ultima non aveva voluto più condividere la cella con lui a seguito di atteggiamenti sgarbati e aggressivi del primo”.

Secondo i giudici di appello “il movente che aveva spinto l’imputato ad agire era caratterizzato da futilità in quanto il fatto di aggredire la vittima spontaneamente per essere stata la promotrice di un loro divieto di incontro era espressione di un impulso di aggressività fine a se stesso”.