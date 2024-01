Minaccia un carabiniere con due coltelli da cucina: condannato

Fermato per un controllo stradale, era risultato ubriaco, con un limite alcolemico di tre volte superiore al consentito, e poi aveva minacciato un Carabiniere con due coltelli da cucina.

L’imputato, un 49enne di Gubbio, era finito in manette per tentato omicidio, con l’accusa che era caduta dopo l’udienza di convalida, e adesso è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione, con rito abbreviato, a sei mesi di arresto convertibili in multa per la guida in stato di ebbrezza e al risarcimento di 15mila euro per resistenza, violenza minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, un dipendente dell’Asl, aveva aggredito i militari con due coltelli, puntandoli al collo di un carabiniere, mentre si trovavano nella sua cucina per completare i verbali dell’alcoltest e del controllo. Dopo aver provato invano a convincere i militari a desistere dalla contravvenzione, aveva preso i coltelli e minacciato i carabinieri. Ne era anche nata una colluttazione e uno dei militari era rimasto lievemente ferito nel tentativo di disarmare l’uomo.