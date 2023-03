Aggredisce autista e dipendente Umbria mobilità, denunciato

Ha rincorso l'autobus e poi si è avventato contro il dipendente di Umbria Mobilità che era sceso per spiegargli che non potevano farlo salire. Entrato sull'autobus, se l'è presa con l'autista, aggredendolo e insultandolo. Alla fine, in via Fiorenzo di Lorenzo, è arrivata la polizia che ha raccolto il racconto dei dipendenti dell'azienda di trasporto, ma anche del presunto aggressore. Che ha fornito una versione diversa: ad essere stato picchiato dall'autista era stato lui. Alla fine dell'accertamento, l'uomo, 33 anni, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, minacce e violenza su incaricato.di pubblico esercizio.