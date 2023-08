Perugia, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un appartamento di Ponte San Giovanni, per la presenza di una donna in difficoltà.

Una volta raggiunta, la donna ha mostrato evidenti segni di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e, alternando fasi di sonno e veglia, ha riferito agli agenti di non aver bisogno di aiuto né di necessitare dell’intervento del personale sanitario.

Durante gli accertamenti nei confronti della signora e delle altre persone presenti nell’appartamento, un albanese 24enne, senza un apparente motivo ha iniziato ad insultare e a strattonare uno degli operatori.

Dopo essere stato contenuto in sicurezza dagli agenti, è stato accompagnato in Questura dove ha continuato a tenere una condotta aggressiva e minacciosa. L’uomo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e denunciato per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Il 24enne è stato messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dall’Italia.