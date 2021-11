Magione, crollo parziale spogliatoio in un campo sportivo per una esplosione: ci sono feriti, vigili del fuoco in azione

AGGIORNAMENTO ORE 22.56 - Sul fronte dei feriti, dopo il crollo dello spogliatoio causato dall'esplosione, l'ufficio stampa dell'Ospedale di Perugia ha precisato che non risultano 8 persone trasportate al momento al Pronto Soccorso. Ma sarebbero tre le persone al momento prese in cura: due arrivate con mezzi privati e un altro invece in ambulanza. I tre sono della provincia di Perugia hanno rispettivamente 50 anni, 34 e il più giovane sarebbe un ventenne. Le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni ma sono sotto-osservazione. I tecnici dei vigili del fuoco continuano a verificare tra le macerie ma al momento tutte le ispezioni, fortunamente, hanno dato esito negativo.

Una fuga di gas, a quanto risulta dai primi rilievi, con relativo incendio ha provocato il parziale crollo di uno stabile in località Casenuove di Magione. Sul posto si trovano le squadre dei vigili del fuoco di Perugia e di Castiglione del Lago per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Ma sono stati inviati anche gli specialisti con il carro crolli e con attrezzature specifiche alla ricerca persone e il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio). Infatti lo stabile, uno spogliatoio sportivo a quanto sembra, è parzialmente crollato e quindi si sta cercando tra le macerie per eventuali persone coinvolte nel crollo. Secondo un primo sondaggio non ci sarebbe nessuno sotto le macerie. Sul posto anche alcune ambulanze del 118: Ci sono persone ferite, alcune trasportate in già in ospedale. La gravità delle condizioni di salute dei singoli feriti non sono state comunicate.