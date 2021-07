Si fingono tecnici dell'acqua per rapinare anziani in casa: due uomini in fuga dopo il colpo a Ferro di Cavallo

Aggiornamento delle 17.40: Due persone si sono introdotte in un appartamento di Ferro di Cavallo, rubato monili e denaro e, fuggendo, hanno colpito l'anziano proprietario.

La rapina è avvenuta questa mattina, intorno alle 11.30. Secondo quanto potuto raccogliere da Perugiatoday.it, i due malviventi sono entrati nell'appartamento fingendosi dei tecnici dell'acqua, inviati per verificare una perdita in casa. I due hanno avvisato i proprietari che nel corso dei controlli si sarebbero potute verificare delle emissioni di gas pericolosi che avrebbero corroso gioielli, oro e orologi e che l'unica soluzione era prendere tutti i preziosi e i contanti e di riporli nel frigo e nei congelatori. Approfittando della prima distrazione dei proprietari i due avrebbero preso i preziosi e scappare via. Quando i due anziani si sono accorti di quanto stava accadendo era troppo tardi, ma questo non ha impedito ad uno dei due di aggredire il padrone di casa, un 83enne che ha avuto bisogno delle cure del personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I due si sono allontanati velocemente a bordo di un'autovettura dove forse li attendeva un terzo complice. Alcuni testimoni hanno descritto i rapinatori, l'auto e la direzione presa ai Carabinieri della Compagnia di Perugia che stano compiendo accertamenti sul colpo e su altri tentativi di furto o rapina in casa.

