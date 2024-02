Umbria, vuole girare liberamente per il carcere e aggredisce gli agenti della Polizia penitenziaria

Nuovo aggressione nel carcere di Sabbione a Terni. “Due poliziotti sono stati portati al Pronto soccorso, un altro è stato medicato nell’infermeria del carcere”. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario nazionale per l’Umbria Fabrizio Bonino.

“Tutto è successo dopo le 17, quando un detenuto tunisino, di 36 anni, del Circuito media sicurezza e conosciuto nelle carceri umbre per la sua aggressività e abituato a "farla da padrone", ha deciso si scendere in una Sezione detentiva, non sua, con la scusa di portare il tabacco ad un altro recluso. Al giusto diniego dell’Agente di servizio, il detenuto immediatamente gli sferrava un calcio sulle parti intime. Fortunatamente, intervenivano un ispettore ed un sovrintendente i quali, per soccorrere il collega, sono stati a loro volta aggrediti dal detenuto. Risultato? L'ispettore colpito al volto ha riportato diverse escoriazioni, contuso anche il sovrintendente”.

Netta la denuncia di Bonino: “È ormai evidente che nella Casa Circondariale di Terni la sicurezza sia pari a zero, detenuti che si possono permettere qualunque cosa sapendo bene di restare impuniti. Così come per questo detenuto che, nonostante i suoi continui comportamenti fuori da ogni regola, per premio lavora anche all' esterno del muro di cinta. Come si fa a tollerare ancora tutto questo, come si può tacere su tali comportamenti e persino a premiare questi "soggetti" che di umano ormai hanno ben poco! Come si possono accettare le continue aggressioni al personale! Con quale coraggio si può ancora chiedere ad un padre di famiglia di entrare in un istituto come quello di Terni dove non sai nemmeno se ne uscirai sano?”.

Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, “è sotto gli occhi di tutti che la situazione penitenziaria è sempre più critica” – conclude Capece, che ribadisce: “Sono decenni che chiediamo l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle loro carceri, le pene come anche prevedere la riapertura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario. Ma servono anche più tecnologia e più investimenti: la situazione resta allarmante, anche se gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose”.