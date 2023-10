Entrava in servizio in ritardo o finiva prima, condannato agente della Polizia stradale

La Corte dei conti ha condannato un agente della Polizia stradale, difeso dall'avvocato Raffaele Felicini, in servizio all’epoca presso il Distaccamento di Todi, a risarcire il Ministero dell’Interno per il danno causato dal mancato rispetto degli orari di lavoro.

L’agente dovrà pagare 3.084 euro, mentre per altri undici colleghi è stata dichiarata la cessazione del contendere in quanto hanno già pagato l’addebito.

Secondo la Procura contabile, che aveva chiesto il giudizio, l’agente avrebbe preso servizio in ritardo o lo avrebbe concluso in anticipo e in caso di servizio di pattugliamento notturno, in alcuni casi, non sarebbe neanche uscito dalla caserma, facendo risultare espletata l’incombenza.

L’accusa ha sostenuto che questo comportamento avrebbe arrecato un danno al Ministero dell’Interno e un disservizio ai cittadini. Ipotesi accusatoria che i giudici contabili hanno riconosciuto fondata, condannando l’agente.