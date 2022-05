Agente di viaggio intasca i soldi dei clienti e stampa biglietti aerei contraffatti per nascondere l'appropriazione

Le vacanze tanto agognate saltano perché l’agente di viaggio ha intascato i soldi dei clienti che prenotavano vacanze e biglietti aerei.

La Procura di Perugia ha portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia il socio di un’agenzia di viaggi, difeso dall'avvocato Teresa Giurgola, con l’accusa di appropriazione indebita “perché con più azioni di un medesimo disegno criminoso, operando quale socio di una agenzia di viaggi, per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava delle seguenti somme di denaro corrisposte dai clienti dell’agenzia di viaggio per l’acquisto dei biglietti aerei”.

L’accusa contesta all’imputato di aver fatto sparire 800 euro per l’acquisto di un viaggio a Cuba e per nascondere la sparizione del denaro di aver consegnato un biglietto fasullo. Altro accusa riguarda la sparizione di 221 euro, poi 1.617 e 1.636 versati da un cliente per un altro viaggio all’estero.

Sono 220 gli euro versati da una cliente per due biglietti sulla tratta Roma-Lamezia Terme. Volo che non ha potuto prendere perché non aveva i biglietti.

Un altro cliente ha versato acconti per 1.708 euro, 528 e 890 euro per dei biglietti per viaggi in aereo che non ha mai fatto.

Un turista ha rinunciato al volo per la Sardegna in quanto i suoi biglietti, pagati 454 euro, non erano stati emessi

Peggio è andata a un altro viaggiatore che ha perso 3.903 euro per quattro biglietti mai consegnati.

Saltato anche il volo per la Thailandia nonostante il pagamento di 1.576, 53 euro.

Due distinti viaggiatori hanno pagato 2.200 e 4.470,09 euro per un volo alla volta del Brasile, ma sono rimasti a terra.

La Procura di Perugia contesta anche l’aggravante “di aver commesso il fatto con abuso di prestazione professionale” e l’utilizzo indebito della carta di credito della società di viaggi per pagare diverse transazioni commerciali: 764,02 euro all’Enel, 3.491,85 euro alla Telecom, 257 euro alla Trasme internet e due biglietti aerei per un importo di 174,72 e 276,24 euro.