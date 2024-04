Affitto di Palazzo Monaldi, la Cassazione ribalta la sentenza: in ballo 1 milione di euro di canoni da pagare

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Perugia e rinviato per un nuovo giudizio sul contenzioso che oppone il consiglio regionale dell’Umbria e la Palazzo Monaldi srl in merito alla disdetta dell’affitto dell’omonimo palazzo di via Baglioni a Perugia.

A seguito del taglio dei consiglieri regionali da 30 a 20, l’Assemblea legislativa dell’Umbria aveva effettuato la risoluzione del contratto d’affitto. Ne era nata una causa civile, conclusa con la condanna della Regione al pagamento di 1 milione di euro, cioè i canoni di affitto dal giugno del 2015 alla sentenza, pari a 28mila euro al mese. In appello la sentenza era stata ribaltata, riconoscendo la legittimità della risoluzione del contratto di affitto, riducendo l’importo al solo pagamento di alcune spese per il ripristino dei locali (al momento oggetto di lavori per ospitare gli uffici della Corte dei conti).

La società proprietaria del palazzo ha presentato ricorso in Cassazione rappresentata dall’avvocato Ferruccio Auletta, mentre la Regione Umbria – Assemblea Legislativa è difesa dall’avvocato Mario Rampini.

Nel ricorso la società ricorrente sostiene “che le ragioni di compressione degli spazi e di risparmio di spesa che avevano determinato la riduzione dei consiglieri regionali, nonché quelle di contenimento della spesa che avrebbero reso eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto di locazione, avrebbero potuto essere poste a fondamento dell’esercizio delle facoltà di recesso” da esercitarsi entro e non oltre il 31 luglio 2014, ma non anche a fondamento dell’esercizio del diritto di recesso per “gravi motivi” e non da “fatti estranei alla volontà del locatore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione, laddove, invece, nella fattispecie in esame, le esigenze di risparmio di spesa, poste dalla normativa sulla spending revue a partire dall’anno 2011, erano sorte prima del contratto di locazione stipulato il 12 settembre 2012”, con cui era stata peraltro manifestata la volontà di continuare anche il rapporto già in atto, costituito mediante la conclusione del contratto del 26 aprile 2010.

Secondo i giudici di Cassazione tali motivi di ricorso sono fondati e portano all’accoglimento dello stesso e al rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, la quale rinnoverà la cognizione sulle domande proposte dalla Palazzo Monaldi srl nei confronti della Regione Umbria, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.