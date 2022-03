Perugia, caccia agli affitti abusivi: due multati per irregolarità in via Cortonese

Controlli anti abusivi nei palazzi di Fontivegge da parte di Polizia di Stato e Polizia locale del Comune di Perugia. Gli agenti hanno monitorato l’area della stazione perugina a caccia di possibili luoghi di rifugio per lo spaccio e altre forme di reati.

In particolare sono stati sottoposti a controllo alcuni appartamenti in via Cortonese. In due abitazioni private, i locatari non avevano presentato alcuna dichiarazione di ospitalità riguardo ad alcuni cittadini stranieri presenti negli appartamenti.

I quattro cittadini stranieri, trovati nelle abitazioni, sono risultati privi della dichiarazione di ospitalità e avevano a loro carico alcuni precedenti di polizia.

Gli agenti hanno provveduto ad elevare due multe nei confronti dei titolari del contratto per le irregolarità riscontrate.