Funzionano i controlli all'aeroporto: volevano raggiungere Londra con i passaporti falsi, arrestati

Sono state arrestate due cittadine iraniane per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, scoperte alla Frontiera dell'aeroporto dell'Umbria prima di prendere il volo per Londra. Gli agenti hanno immediatamente riscontrato alcune anomalie nei documenti di espatrio di due cittadine straniere che in teoria erano di nazionalità brasiliana. Dai successivi approfondimenti, è emerso che i due passaporti brasiliani erano stati manomessi in particolare per quanto riguarda i sistema microchip di sicurezza.

Dopo aver proceduto al sequestro dei titoli di espatrio gli agenti hanno accertato che le due donne, rispettivamente classe 1991 e 1990, cittadine iraniane, avevano lasciato l’Iran con l’obiettivo di raggiungere la Gran Bretagna. Dopo l'iter investigativo, il Giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Perugia per entrambe le indagate.