Droga per il centro Italia direttamente dall'Albania: arrestato a Perugia il boss latitante, gestiva anche gommone oceanico

E' considerato il capo della banda che ha gestito fino al 2018 grandi quantitativi di droga, marijuana in particolare, che arriva direttamente dall'Albania, veniva stoccata a Roma e riversata tramite Perugia in Umbria e in parte del Centro Italia. Le forze dell'ordine, una volta iniziate le indagini, è riuscita a recuperare oltre 1chilo e mezzo di stupefacente. Recuperato anche il gommone oceanico, rubato, che veniva utilizzato per il trasporto illegale sulle coste italiane. Il gruppo era costituito da sei cittadini, tutti albanese. Il presunto capo della banda è stato fermato dai Carabinieri e dalla Polizia all'aeroporto di perugia dove hanno dato esecuzione all’ordinanza che ha permesso di portare a Capanne il 42enne.