Taglia la recinzione dell'aeroporto e usa la pista come scorciatoia per raggiungere prima Assisi

Un cittadino ceco di 44 anni che stava facendo un pellegrinaggio a piedi verso Assisi è stato denunciato dalla Polizia per procurato allarme e danneggiamento aggravato della recinzione dell'aeroporto San Francesco di Assisi.

L’uomo per raggiungere la città serafica, infatti, ha tagliato la recinzione che delimita la pista e l'aeroporto pensando di risparmiare tempo e ridurre il percorso. L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di sabato quando un runner, passando nei pressi dell’aeroporto ha notato un uomo armeggiare vicino alla rete metallica. Avvicinatosi per cercare di capire cosa stesse facendo, l’uomo scappava per i campi limitrofi. Il corridore chiamava il personale dell’aeroporto e la polizia di frontiera.

La descrizine dell'uomo veniva subito inviato alle forze dell'ordine e ai militari dell'operazione Strade sicure in servizio presso i siti sensibili delle due basiliche papali di Assisi e Santa Maria degli Angeli.

E verso sera sono stati proprio i militari dell’esercito in servizio presso la Basilica di San Francesco a riconoscere l’uomo che poteva essere il responsabile dell’atto vandalico compiuto nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante di Assisi i quali identificavano l’uomo in un cittadino di origine ceca, 40enne, di fatto senza fissa dimora, incensurato, il quale dichiarava agli agenti di aver intrapreso da giorni un pellegrinaggio diretto ad Assisi.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo dopo aver tagliato la recinzione, aveva anche attraversato a piedi la zona dell’aeroporto, per evitare di dover fare il giro seguendo la strada principale.

L’uomo è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e procurato allarme e avviata nei suoi confronti la procedura del foglio di via dai comuni di Bastia Umbra e Assisi.