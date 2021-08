Passeggero vola da Londra a Perugia con carne e pesce in decomposizione nella valigia

Carne e pesce in decomposizione e un contenitore con dello strano liquido giallo. E' quanto si sono trovati di fronte i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Perugia in servizio presso l’aeroporto internazionale "San Francesco d’Assisi".

Il personale dell'Agenzia, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza, ha fermato e sottoposto a controllo un passeggero italiano di origine camerunense in arrivo da Londra Stansted, rinvenendo all’interno del suo bagaglio da stiva una busta contenente quasi 5 chili di carne secca e pesce in avanzato stato di decomposizione.

Nel bagaglio erano presenti anche altri due sacchetti con all’interno un composto maleodorante di color giallognolo che è stato immediatamente sottoposto ad analisi rapida per accertare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. L’esame ha dato esito

negativo.

Tutta la merce, non ammessa all’introduzione nell’Unione Europea, è stata immediatamente sequestrata e verrà sottoposta a distruzione mediante incenerimento.