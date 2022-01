Controlli doganali per stanare i "furbetti": nel 2021 sequestrato cibo avariato e orologi falsi, multe per il denaro non dichiarato

Prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, denaro non dichiarato, orologi falsi. L’attività di controllo dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza presso l’aeroporto internazionale dell’Umbria non ha risentito del calo di volli e passeggeri.

Nel corso del 2021 sono stati redatti 36 rapporti di controllo di valuta al di sotto della soglia di legge che impone la dichiarazione, ma comunque di importi significativi: in 12 casi si è trattato di somme superiori ai 9.000 euro e inferiori ai 10.000 euro (limite soglia consentito).

Sempre in materia di somme di denaro è stata contestata 1 infrazione valutaria (pari a 11.430,35 euro non dichiarati), sanata mediante oblazione immediata. Infine sono state accettate 3 dichiarazioni valutarie su richiesta dei passeggeri.

È stata sequestrato a un passeggero proveniente dall’estero di un orologio Rolex che, dopo la perizia tecnica, è risultato essere contraffatto (qualora originale il suo valore di mercato sarebbe stato di circa 20.000 euro).

Sono state poi rilevate 12 infrazioni al regolamento europeo sul trasporto di generi alimentari e sequestrati di 40 chilogrammi di prodotti alimentari di origine animale (per lo più carni e latticini). Si tratta di scorte di cibo personali, occultate nel bagaglio al seguito di passeggeri provenienti dall’Albania e dal Regno Unito, che stavano per essere introdotte nel territorio nazionale/comunitario, cibo mantenuto in condizioni di conservazione non idonee al consumo umano o potenzialmente pericoloso per la trasmissione di pandemie animali.

Sono stati riscossi diritti per 1.893 euro relativi a merce in importazione definitiva a seguito del passeggero, nonché controllati e autorizzati 114 rimborsi “tax-free”.

Controllati anche 61 microchip di animali da compagnia al seguito passeggeri, risultati tutti in regola.