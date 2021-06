Aereo in avaria, atterraggio d'emergenza nella notte sul Monte Tezio: illeso il pilota

Problemi in volo per un piccolo velivolo, costretto alla manovra: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Atterraggio di emergenza nella scorsa notte sul Monte Tezio a Perugia, dove intorno alle 23.30 il pilota di un aereo ultraleggero è stato costretto ad effettuare una manovra di emergenza dopo aver riscontrato problemi durante il volo.

Solo un grande spavento per l'uomo, che ha contattato le autorità prima di procedere con l'atterraggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il velivolo, che ha riportato dei danni.