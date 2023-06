Adesca due minori e chiede sesso in cambio di denaro e regali: a giudizio ex sacerdote

Rinviato a giudizio con l’accusa di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

Un uomo di 74 anni, difeso dall’avvocato Luca Gentili, già sacerdote, ma sospeso a divinis e ridotto allo stato laicale, è stato rinviato a giudizio per aver convinto due minori a passare la notte con lui in casa dopo averli adescati per strada. Ai due ragazzini avrebbe offerto piccole regalie materiali ed economiche in cambio di prestazioni sessuali, facendoli dormire nella sua abitazione con la scusa di aver bisogno di un aiuto notturno vista l’età anziana. Una volta in casa l’ex sacerdote, già condannato per corruzione di minorenne e violenza sessuale su minori, si sarebbe denudato.

La Curia arcivescovile di Perugia-Città della Pieve era venuta “a conoscenza della condotta di quest’uomo che indossa abiti religiosi” e aveva subito informato “le competenti autorità di pubblica sicurezza”, invitando “sacerdoti e fedeli a segnalare anch’essi alle suddette autorità, oltre che alle autorità religiose, qualsiasi comportamento messo in atto da quest’uomo contrario alla morale o all’esercizio del ministero sacerdotale che esercita abusivamente”.

La presenza nel quartiere di Ponte San Giovanni dell’ex sacerdote era stata segnalata anche da alcuni genitori che avevano notato quest’uomo, con l’abito talare, avvicinare i giovani. Nel corso delle indagini l’uomo era stato anche oggetto di perquisizione e gli erano stati trovati, nel pc, immagini e video a carattere pedopornografico.

L’uomo comparirà davanti al Collegio del Tribunale penale di Perugia a novembre.