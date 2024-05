Adesca 12enne in chat, va a prenderla a scuola e perseguita la famiglia: condannato

Due anni e 1 mese di reclusione. È la condanna inflitta ad un 28enne accusato di stalking nei confronti di una minorenne e della sua famiglia. L’uomo era accusato di aver contattato la ragazzina sui social e poi, dopo aver raccolto informazioni, cercato di incontrarla di persona, presentandosi a scuola, nell’attività commerciale della madre e a un colloquio di lavoro con il padre della ragazzina.

L’imputato, difeso dall’avvocato d’ufficio Addolorata Oliva (dopo aver cambiato tre legali, di cui uno di fiducia) dopo aver conosciuto la dodicenne in chat, era riuscito a raccogliere tutte le informazioni riguardanti la minore e la sua famiglia. Con quelle informazioni aveva contattato il padre della ragazzina fingendosi interessato ad una collaborazione lavorativa. Nel corso dell’incontro, però, l’imputato aveva fatto un riferimento alla minore e il padre si era insospettito, riuscendo a scoprire che il 28enne aveva contattato la figlia sui social. Così avevano vietato ogni contatto tra la figlia e l'imputato. Il 28enne non si era rassegnato e si era presentato prima al negozio della madre e poi davanti alla scuola frequentata dalla dodicenne, dicendo ai docenti e al personale scolastico di essere stato autorizzato dai genitori a prelevarla. Di fronte al rifiuto del personale scolastico l’imputato aveva preso a calci il portone d’ingresso della scuola. Poi era arrivata la Polizia ed era scattata la denuncia. Anche dopo la denuncia e la misura cautelare, però, l’imputato avrebbe cercato di contattare la ragazzina, attraverso una lettera spedita a nome di sua madre, per non insospettire i genitori della minore. Un accanimento che aveva fatto scattare il divieto di avvicinamento (doveva tenersi a un chilometro di distanza) sia alla minore sia al resto della famiglia, che nel processo si è costituita parte civile tramite l’avvocato Fabiana Silvestri.

L’imputato, che nel corso dell’udienza precedente ha accusato tutti quanti di aver partecipato ad un complotto contro di lui, è stato condannato a 2 anni e 1 mese di reclusione.