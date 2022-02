Addio a Frosio, capitano del 'Perugia dei miracoli': tifosi del Grifo e città in lutto

Lutto nel mondo del calcio, che piange Pierluigi Frosio. Ex difensore, poi allenatore e commentatore televisivo, il capitano del Perugia dei miracoli è scomparso a 73 anni per il peggioramento delle sue condizioni di salute dopo che era stato ricoverato in ospedale a Monza, città in cui era nato il 20 settembre del 1948.

Il tweet del figlio Alex

"Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà" è il commovente messaggio che gli dedica il figlio Alex su Twitter, mentre la notizia ha scosso e commosso la tifoseria di un Grifo che con Frosio capitano sfiorò lo scudetto nel 1978-79, stagione che vide i biancorossi allenati da Ilario Castagner chiudere il campionato di Serie A imbattuti e al secondo posto dietro al Milan. Dieci anni da calciatore del Perugia per lui (323 presenze, 170 delle quali in A, e 8 gol segnati) che poi ne è stato anche allenatore (dal 1985 al 1987).

Il cordoglio del Grifo

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Grifo: "Il presidente Santopadre e tutto l’AC Perugia - si legge in una nota del club - esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa all’età di 73 anni di Pierluigi Frosio, ex capitano biancorosso degli anni ‘70. Con 323 presenze è il secondo giocatore per numero di partite nella storia del club e il primo per numero di presenze in Serie A (170). Uno degli artefici di quel Perugia dei “miracoli”, quell’annata dell’imbattibilità (1978-1979) che si concluse con il secondo posto alle spalle del Milan senza mai perdere una partita. Un capitano ma soprattutto un uomo dal grande carisma e forza, un punto di riferimento per compagni e tifosi. Con il Grifo vinse anche un campionato di Serie B. A tutta la sua famiglia un forte abbraccio dall’AC Perugia Calcio".

Atalanta in campo con il lutto al braccio

Con lutto al braccio è scesa invece il campo l'Atalanta, altra ex squadra di Frosio, che oggi sfida la Fiorentina nel match di campionato al 'Franchi' di Firenze: "Il presidente Percassi e tutta la famiglia Atalanta - si legge in una nota del club orobico - piangono la scomparsa di Pierluigi Frosio. La squadra giocherà con il lutto al braccio".

