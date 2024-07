Addestratore non si accorge che il cavallo è nervoso e viene morso: risarcimento tagliato per concorso di colpa

Entra nel recito del maneggio, fa infuriare un cavallo e viene morso: il giudice taglia del 40% il risarcimento all'addestratore distratto.

I giudici della Corte d’appello di Perugia, sezione civile, sono stati chiamati a decidere su di un caso di risarcimento del danno causato da un cavallo che aveva morso una persona. In primo grado il proprietario del maneggio, assistito dall’avvocato Gennaro Esibizione, era stato condannato a risarcire la persona offesa con 36.575,81 euro. Con l’appello, però, il proprietario aveva sostenuto che vi fosse concorso di colpa in quanto il “danneggiato, di sua iniziativa, era entrato nel recinto dove si trovava il cavallo e, pur sapendo del carattere mordace dell’animale, aveva iniziato a manipolarlo con fare aggressivo, inveendogli contro e finanche colpendolo ripetutamente”. Secondo il proprietario del maneggio nello Spoletino, il danneggiato non si era accorto che il cavallo “si era mostrato infastidito dal comportamento del suo domatore, tanto che lo aveva avvisato dandogli un piccolo morso sulla manica della giacca” per poi morderlo di nuovo, provocando le lesioni.

I giudici della Corte d’appello hanno ritenuto che in tema di responsabilità “la prova liberatoria del caso fortuito, il cui onere grava sul proprietario/utilizzatore dell’animale, può essere integrata dal comportamento colposo del danneggiato, purché presenti i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità”.

Dalle carte è emerso che “il soggetto che riceva un morso dal cavallo per aver interagito con esso in modo aggressivo e violento, violando il dovere generale di ragionevole cautela, non pone in essere una condotta imprevedibile, inevitabile, eccezionale, se il proprietario era a conoscenza del carattere mordace dell’animale, tanto che lui stesso era già stato morso dal cavallo in passato”. Secondo i giudici avrebbe potuto “ben prevedere che il cavallo avrebbe manifestato tale carattere anche rispetto ad un estraneo, e, al fine di evitare incidenti, non avrebbe dovuto consentire al terzo di entrare nel recinto per testare il carattere dell’animale”.

Ne deriva, comunque, una condotta “imprudente del danneggiato” che, in tal caso, “può essere valutata esclusivamente ai fini dell’attribuzione di un concorso di colpa (nella fattispecie, la Corte ha determinato il concorso di colpa nella misura del 40%, dal momento che il danneggiato non solo era stato avvertito dell’indole violenta dell’animale, ma, nel corso della manipolazione, aveva già ricevuto un piccolo morso di avvertimento sulla giacca, e ciononostante aveva continuato a rivolgersi ad esso in maniera minacciosa e violenta, fino al punto di aizzarlo contro di sé)”.

Per questo motivo è stato deciso un risarcimento di 21.945,49 euro e la compensazione delle spese sempre al 40% tra le due parti.