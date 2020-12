Rubinetti chiusi per una notte in diverse zone di Perugia: calendario e mappa dei lavori

Rubinetti chiusi per una notte in diverse zone del Comune di Perugia, dove il servizio idrico sarà sospeso dalle ore 21:30 di giovedì (17 dicembre) alle ore 06:00 di venerdì (18 dicembre) a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione comunicati da Umbra Acque.

LA MAPPA:

• Piazza Vittorio Veneto

• Via del Fosso

• Via Cotani

• Via del Toppo

• Via Pievaiola

• Via Martiri dei Lager

• Strada Pian della Genna

• Via Rizzo

• Via Toti

• Via Diaz

• Via Filzi

• Via della Madonna Alta

• Via Baracca

• Strada San Pietrino

• Via Beata Angela da Foligno

• Via Cortonese

• Via Magno Magnini

• Via Guerra

• Via Gallenga

• Via Briganti

• Via Tilli

• Via Monte Malbe

• Via del Tabacchificio

• Via Pigafetta

• Via Firenze

• Via Connestabile

• Via Tosca

• Viale Pietro Conti

• Via Eugenio Curriel

e tutte le rispettive limitrofe

"Al momento del ripristino del servizio - ricorda Umbra Acque -, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445".