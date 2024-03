"Quel giudice ha falsificato gli atti e mi ha fatto perdere la causa": a processo per calunnia

Perde la causa e accusa il giudice di essere corrotto e di aver agito al di fuori della legge. Accuse false che portano un uomo davanti al giudice per l’udienza preliminare con l’accusa di calunnia.

L’indagato, difeso dall’avvocato Matteo Silvestri, deve rispondere di quanto riportato in nella domanda di apertura di procedimento per responsabilità civile nei confronti di un magistrato con richiesta di risarcimento dei danni biologici, morali e da ritardo patiti.

Secondo l’uomo il giudice di Cassazione avrebbe commesso diversi illeciti nella conduzione del procedimento per una vicenda societaria immobiliare nella quale l’indagato, alla fine, aveva perso; ma solo a causa del reato di abuso d’ufficio e di falso in atto pubblico commessi dal giudice. Il quale avrebbe “avuto interesse alla causa in favore dell’altra società”, definito “magistrato assolutamente compromesso in questo processo”, addirittura intervenuto su una collega per fare pressioni. Nella domanda l’indagato ha sostenuto che il giudice avrebbe “proposto senza alcuna motivazione l’inammissibilità del ricorso, venendo poi sconfessato e umiliato dalla Presidenza del consiglio che riteneva non inammissibile il ricorso” e rimetteva la causa di nuovo alla Cassazione.

La false accuse sarebbero quelle di aver “alterato il principio del giudice naturale precostituito”, accusandolo di aver manipolato la nomina del giudice che doveva decidere sulla causa e cercato di convincere gli altri consiglieri “secondo la sua volontà decisionale illecita” e “con macchinazioni e vicissitudini giuridiche atte a recare pregiudizio”.

Nel suo operare il giudice avrebbe escluso l’esistenza della rimissione e accolto la revocazione, “animato da forte spirito di rivalsa e ritorsione, intraprendendo attività illegali”, quale quella di introdursi nella Sezione “dove era stato trasmesso il processo e impossessandosene a suo piacimento manifestando uno status di assoluta irresponsabilità”. Avrebbe, infine, deciso sull’istanza senza averne le competenze.

Accuse che per la Procura di Perugia sarebbero false, facendo scattare l’accusa di calunnia.