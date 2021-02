Accordo Università e Flixbus: per studenti, docenti e dipendenti sconti alla prenotazione

L'annuncio è stato dato direttamente dell'Università degli Studi di Perugia. Ecco come funziona

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la società di trasporti FlixBus Italia finalizzato ad assicurare alla comunità dell'ateneo perugina degli sconti sulle corse nazionali e internazionali. FlixBus si è impegnato a fornire codici sconto in formato digitale che consentiranno agli utenti dell’Università degli Studi di Perugia (studenti, dipendenti, collaboratori) l’accesso ad uno sconto de 10% per la prenotazione di biglietti sulle linee nazionali ed internazionali. Tranne nei periodi caldi delle ferie: fra il primo e il 31 agosto 2021, e dal 20 al 31 dicembre 2021. Ciascun utente potrà ottenere uno sconto al mese. La richiesta e l’acquisizione dei codici sconto da parte degli aventi diritto - in possesso cioè di un indirizzo mail con dominio @studenti.unipg.it o @unipg.it - avverrà grazie ad una pagina dedicata che sarà attivata da Flixbus.