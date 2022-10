CARO-VITA | Il Rettore Oliviero firma un'altra svolta: tariffe agevolate per i parcheggi e strisce blu per studenti e dipendenti. I costi

Un altro importante provvedimento contro caro-vita a favore delle famiglie e degli studenti universitari dell'Unipg dopo l'abbonamento urbano ed extraurbano per bus e treni a 60 euro per tutto l'anno accademico. Il Rettore ha raggiunto un accordo stipulato con Saba S.p.A. che consente agli studenti e alle studentesse, nonché ai dipendenti dell’Ateneo, la sosta delle auto in abbonamento a tariffa agevolata presso i parcheggi di Perugia e Assisi gestiti da Saba S.p.A., ovvero Piazza Partigiani, Piazzale Europa, Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana – a Perugia, e Giovanni Paolo II e Mojano – ad Assisi. Gli abbonamenti a tariffa agevolata, disponibili secondo diverse articolazioni - mensili, semestrali, annuali - possono essere acquistati entro il 31 dicembre 2022. Per le esigenze di sosta breve sono altresì previste tessere agevolate prepagate di diverse tipologie, utilizzabili presso i parcheggi di Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana, Piazza Partigiani, Piazzale Europa, Mercato Coperto, con validità di 12 mesi dalla data del rilascio.

I COSTI A PERUGIA

Parcheggio Piazza Partigiani: abbonamento con validità dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) o dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) con orario dalle ore 07.00 alle ore 20.00: Mensile € 55,00 (lun.-ven.) e € 61,00 (lun.-sab.) con pagamento anticipato; Semestrale € 300,00 (lun.-ven.) e € 335,00 (lun.-sab.) con pagamento anticipato; Annuale € 550,00 (lun.-ven.) e € 616,00 (lun.-sab.) con pagamento anticipato. Si fa presente che per tali abbonamenti il rilascio è previsto esclusivamente in presenza di convenzione. Il prodotto standard confrontabile può essere l’abbonamento lun-sab 6-22 (comunque riservato a dipendenti Enti e/o soggetti con partita iva) il cui costo mensile è pari a € 53,00.

Parcheggio Piazzale Europa: abbonamenti con validità dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) e dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle ore 06.00 alle ore 22.00: Mensile € 48,00 (lun.-ven.) e € 51,00 (lun.-sab.) con pagamento anticipato; Semestrale € 264,00 (lun.-ven.) e € 280,00 (lun.-sab.) con pagamento anticipato;

Annuale € 495,00 (lun.-ven.) e € 528,00 (lun.-sab.) con pagamento anticipato. Si fa presente che per tali abbonamenti il rilascio è previsto esclusivamente in presenza di convenzione. Il prodotto standard confrontabile può essere l’abbonamento lun-sab 6-22 (comunque riservato a dipendenti Enti e/o soggetti con partita iva) il cui costo mensile è pari a € 53,00.

Parcheggi di Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana, Piazza Partigiani, Piazzale Europa: abbonamento mensile con validità tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 22.00 al prezzo di € 25,00 con pagamento anticipato. Il corrispondente prodotto standard ha un costo pari a € 32,00 mensili.

Parcheggi di Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana, Piazza Partigiani: abbonamento mensile con validità dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 09.00, sabato-domenica-festivi validità 24H al prezzo di € 25,00 con pagamento anticipato. Il corrispondente prodotto standard ha un costo pari a € 42,50 mensili.

Parcheggio di Piazzale Europa: abbonamento mensile con validità dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 09.00, sabato-domenica-festivi validità 24H al prezzo di € 15,00 con pagamento anticipato. Il corrispondente prodotto standard ha un costo pari a € 17,00 mensili.

Per le eventuali esigenze di sosta breve siamo inoltre a proporvi le seguenti tessere prepagate, utilizzabili presso tutti i parcheggi di Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana, Piazza Partigiani, Piazzale Europa, Mercato Coperto (validità 12 mesi dalla data del rilascio). Tessera Small – prezzo € 25,00 – Iva inclusa con valore caricato di € 28,00 Tessera Medium – prezzo € 50,00 – Iva inclusa con valore caricato di € 60,00 Tessera Large - prezzo € 100,00 – Iva inclusa con valore caricato di € 150,00 Tessera Extralarge – prezzo € 140,00 – Iva inclusa con valore caricato di € 210,00. Prezzo standard tessera extra large € 150,00. Tutte le informazioni, i costi e le modalità di attivazione sono consultabili all’indirizzo: https://www.unipg.it/servizi/trasporti-e-mobilita/park-tariffe-agevolate-per-i-parcheggi-di-perugia-ed-assisi