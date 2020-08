Urla, pugni, calci, bottiglie che volano e poi spunta il coltello: ecco come è stato accoltellato il giovane davanti al bar

I ragazzi si affrontano nel piazzale del locale, due in particolare vengono subito alle mani, sfoggiando anche calci volanti e lanci di bottiglie. Tutt’intorno altri ragazzi, senza mascherine, che si assembrano, intervengono cercando di dividere i due litiganti, qualcuno colpisce in aiuto dell’amico. In sottofondo ragazze che urlano e qualcuno che riprende.

Altri rimangono impassibili mentre vengono sfiorati dai rissanti, ridono, urlano, commentano i colpi andati a vuoto o a segno.

Poi la rissa sembra calmarsi e uno dei litiganti si allontana; ma viene raggiunto dall’altro e ricominciano, volano pugni. Poi uno dei due tira fuori un coltello e insegue il rivale.

Un delirio che dura oltre quattro minuti, con questo coltello che cambia di mano, cade a terra, volano bottiglie, bicchieri, urla, ragazze che rimproverano fidanzati e amici che con loro finisce sempre così.

L’accoltellamento non è stato ripreso, ma si tratta di uno dei ragazzi intervenuti per sedare la rissa.

Il giovane è stato ricoverato e operato d'urgenza per una coltellata al fianco, inferta durante una rissa tra più persone davanti ad un bar a Castel del Piano. Nella colluttazione sarebbe stato raggiunto da una coltellata al fianco che avrebbe intaccato anche il fegato.

Trasportato al Santa Maria della Misericordia privo di sensi, il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le condizioni del giovane si sono stabilizzate, ma resta sotto stretta osservazione medica.

Sull'aggressione indagano i Carabinieri che stano visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza e stanno ascoltando i testimoni. Molti dei partecipanti alla rissa sono già stati identificati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery