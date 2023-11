Appalto per la gestione di 500 posti di accoglienza per migranti, il Tar annulla l'assegnazione della gara

Annullata la procedura per l’affidamento biennale, tramite accordo quadro, di servizi di accoglienza migranti presso singole unità abitative site nella Provincia di Terni per 500 posti a favore dei migranti beneficiari delle misure straordinarie di accoglienza.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha accolto il ricorso del legale rappresentante pro tempore di una cooperativa, difesa dall'avvocato Pietro Laffranco, contro il Ministero dell’Interno, con il quale si chiedeva l’annullamento dell’esclusione del raggruppamento di imprese dalla procedura per l’affidamento biennale, tramite accordo quadro, di servizi di accoglienza migranti presso singole unità abitative site nella Provincia di Terni e dell’aggiudicazione formulata dal seggio di gara l’esecuzione dell’affidamento in via d’urgenza, con declaratoria di inefficacia delle convenzioni/contratti attuativi eventualmente medio tempore ovvero già stipulati/conclusi con gli operatori aggiudicatari della procedura, con riammissione nella procedura come sopra indetta, ovvero con sua riedizione se conclusa, e, nel caso, al risarcimento del danno eventualmente subito da parte della ricorrente a causa dell’eventuale stipula degli accordi quadro e dei contratti attuativi nelle more del processo tra la Stazione appaltante e altri operatori.

La cooperativa è stata esclusa dalla gara dopo l’indagine penale della Procura di Ancona che ha portato ad indagare sette persone residenti in Umbria per truffa aggravata ai danni dello Stato in concorso tra loro in relazione all’accoglienza di migranti.

Secondo il Tar la stazione appaltante non ha tenuto conto delle misure adottate dalla cooperativa a seguito dell’indagine per ripristinare la correttezza dei comportamenti interni e nella gestione delle strutture.

Dall’annullamento discende l’obbligo della stazione appaltante di rinnovare gli atti del procedimento di gara a partire dall’espletamento del contraddittorio procedimentale con la società ricorrente, ai fini dell’adozione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di un nuovo motivato provvedimento sulla esclusione oppure ammissione della ricorrente alla procedura con conseguenti provvedimenti di rinnovazione dell’aggiudicazione e degli atti negoziali relativi.