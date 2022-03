Rifiuta di fare il tampone e crea problemi: richiedente asilo cacciato dalla struttura di accoglienza

Non rispetta le regole del centro di accoglienza e non si sottopone ai tamponi per il Covid e la Prefettura di Perugia revoca la misura d’accoglienza. Nel provvedimento, però, viene indicato un altro centro dove poter ospitare lo straniero, che rifiuta perché troppo lontano dal posto di lavoro.

Lo straniero, difeso dall'avvocato Silvia Prosperi, ha portato il Ministero dell'Interno davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per l’annullamento della “revoca delle misure di accoglienza predisposte in favore del richiedente la protezione internazionale”. Decisione presa a seguito della “nota della struttura ospitante, con la quale si comunicava che l’interessato aveva più volte violato le regole della struttura, in particolare, non si [era] reiteratamente presentato al monitoraggio previsto per l’emergenza Covid-19”.

La Prefettura aveva rilevato “la grave e ripetuta violazione delle regole posta in essere dal … al quale, secondo quanto riportato dall’Associazione interessata, erano stat[e] fornite adeguate informazioni inerenti le restrizioni in atto e le relative misure precauzionali sanitarie, nonché la conseguente incompatibilità della stessa con le esigenze dell’ordinata e sicura gestione del centro di accoglienza interessato”.

Con un’ordinanza il Tar aveva accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e la Prefettura “a causa della indisponibilità di posti presso la struttura” da cui era stato espulso, aveva “proposto al ricorrente l’inserimento presso la struttura di accoglienza disponibile più vicina”. Proposta respinta dall’uomo perché la nuova struttura era troppo distante “dal luogo di lavoro” e mal collegata dai mezzi pubblici.

Per i giudici amministrativi la rinuncia “all’accoglienza presso la struttura individuata dalla Prefettura” rende improcedibile il ricorso, ma consente di addossare le spese processuali a carico del Ministero a causa del mancato “contraddittorio con l’interessato ai fini della corretta ricostruzione dei fatti contestati e della conseguente adeguata graduazione dell’intensità della sanzione rispetto alla gravità della condotta”.