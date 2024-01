Accettazione dell'eredità "camuffata" per evitare i debiti con le banche

Non accettano formalmente l’eredità per non caricarsi dei debiti con le banche, ma la trascrizione degli immobili li incastra.

Secondo i giudici del Tribunale civile di Perugia “l’accettazione tacita dell’eredità richiede il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede e tali atti debbono essere analizzati in relazione al comportamento complessivo dei presunti eredi”.

La decisione dei giudici fa riferimento al ricorso proposto da una banca “secondo cui i convenuti erano divenuti eredi del defunto creditore della banca avendone tacitamente accettato l’eredità e pertanto poteva trascriversi l’acquisto a titolo di erede ai fini della continuità e della successiva espropriazione dell’immobile del defunto”.

Gli eredi, pur non accettando formalmente l’eredità, avrebbero dato seguito alla “denuncia di successione e alla sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed infine dalla voltura catastale degli immobili già di proprietà del defunto”, compiendo così atti dai quali “si desumeva l’accettazione tacita dell’eredità”.