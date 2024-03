Accessi abusivi nelle banche dati per spiare vip, politici e sportivi: il caso approda al Copasir e in Commissione antimafia

Politici, vip, personaggi dello spettacolo, sportivi, dirigenti. Sono decine i nomi dei quasi mille accessi "abusivi" a banche dati, addebitati al tenente della guardia di finanza Pasquale Striano mentre era in servizio alla Procura nazionale antimafia.

All’ufficiale della Finanza è contestato un accesso abusivo alla banca dati Serpico riguardante la Curia generalizia dei frati minori conventuali e dell'associazione culturale sportiva Ippocampo, come anche al sistema Infocamere per diverse società. Nell'elenco figurano inoltre Fabrizio Centofanti, già coinvolto nell'inchiesta sull'ex consigliere del Csm Luca Palamara, e l'avvocato Piero Amara.

Nell’elenco delle persone fatte oggetto di ricerca ci sono i ministri Guido Crosetto (nella foto), Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso e Giuseppe Valditara. Ci sono anche i sottosegretari Andrea Delmastro e Giovanbattista Fazzolari; i politici Tommaso Foti (capogruppo alla Camera di FdI), il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI), l'eurodeputato Nicola Procaccini, il senatore Claudio Borghi della Lega (componente del Copasir), l'europarlamentare Susanna Ceccardi, il commissario dello stesso partito in Sicilia Claudio Durigon, l'ex capo dipartimento del ministero dell'Istruzione Giovanna Boda. Ci sono anche i nomi di politici di altri partiti come Matteo Renzi e Marco Carrai. Spuntano, inoltre, Irene Pivetti, Claudio Velardi, Michele Vietti, Lorenzo Cesa e Domenico Arcuri. E ancora Marta Fascina, parlamentare di FI e ultima compagna di Silvio Berlusconi; Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte; Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini e figlia dell'ex senatore, e il fratello Tommaso Verdini.

C’è anche il mondo imprenditoriale con accessi abusivi per ricerche sul presidente di Confindustria Carlo Bonomi, su Francesco Gaetano Caltagirone, su Vittorio Colao e su Letizia Moratti.

Fedez, Ronaldo, Allegri, Agnelli e Gravina, sono invece i nomi ricercati nel mondo dello spettacolo e dello sport. Ricerche anche sull’ex presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute Francesco Vaia.

“Il mio assistito non ha mai fatto alcun dossier, ha sempre fatto il suo lavoro nel rispetto delle regole - ha dichiarato l’avvocato Massimo Clemente, difensore di Striano - Ha sempre svolto il suo compito con rigore, senso del dovere e non ha mai divulgato notizie a terzi”. Da capire il perché di un’azione così capillare e così vasta su una pluralità di persone analizzando movimenti bancari, quote societarie, proprietà in Italia e all’estero, collaborazioni, compensi professionali, compravendite immobiliari e flussi di denaro.

L’indagine, partita a Roma e poi trasferita a Perugia, è nata proprio dall’esposto del rappresentante del governo, a seguito della pubblicazione sulla stampa di notizie riservate relative alla sua precedente attività professionale.

Intanto le audizioni del procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia Raffaele Cantone sono previste, rispettivamente, per mercoledì 6 marzo alle ore 16.30 e per giovedì 7 marzo alle ore 10. I due magistrati avevano chiesto di essere ascoltati dalla Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, in merito all’inchiesta di Perugia relativa ai presunti dossier realizzati su numerosi personaggi pubblici mentre il finanziere Pasquale Striano era in servizio alla Procura nazionale antimafia. L’inchiesta è stata trasferita nel capoluogo umbro in quanto sono coinvolti magistrati romani e la competenza si sposta a Perugia.