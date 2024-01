Accessi abusivi alla banca dati delle forze dell'ordine per favorire l'amico investigatore: condannato poliziotto

La giustizia penale lo ha condannato a un anno di reclusione per accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia, ma per la Corte dei conti tale comportamento non ha provocato un danno di immagine, ma solo un danno erariale dovuto alle ore lavorate non per ragioni di servizio.

Il poliziotto, difeso dall’avvocato Marco Brusco, era stato citato dalla Procura regionale contabile per sentirlo condannare “per un danno da retribuzioni indebitamente percepite, da disservizio e da lesione del diritto” in quanto nella qualità di “ispettore superiore presso il Ministero” avrebbe eseguito “numerosissimi accessi al Sistema di indagine informatico ed alle banche dati istituzionali in uso alle forze di polizia … fine di attingere informazioni estranee a finalità istituzionali e condividerle” con un “investigatore privato, per via del rapporto di amicizia e di collaborazione che aveva con il medesimo, dal quale aveva sovente attinto informazioni confidenziali”.

In sede penale il poliziotto ha patteggiato un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre il procedimento disciplinare si è concluso con una condanna a due mesi di sospensione dal servizio.

Il poliziotto, in sede contabile, ha eccepito tramite il difensore Marco Brusco “come in citazione non sia stata concretamente specificata la condotta a lui addebitata e che, anche nel caso di accertamento di fatti rilevanti sul piano penale, è comunque indispensabile dimostrare il danno erariale, con onere a carico della Procura, in quanto non tutti i reati producono automaticamente un danno”.

La sentenza di patteggiamento, inoltre, seppur si tratti di condanna, non è equivalente a “un accertamento dei fatti che possa fare stato emanate a seguito di dibattimento” e che le “informazioni rese dalle persone informate sui fatti nel procedimento penale della sentenza di applicazione della pena” mediante patteggiamento “non sono dotate di una valenza probatoria tipica, ma sono solo oggetto di libera valutazione da parte del collegio”. E, infine, “non è stato neppure dimostrato in sede penale che egli abbia tratto un indebito profitto patrimoniale dalla diffusione”.

L’accusa contestava “4.639 accessi contestati inizialmente”, ma dagli accertamenti risulta che “si sono ridotti, a conclusione delle indagini, a diciotto e tutti inerenti ad informazioni di scarsa rilevanza, mentre la ventina di accessi residui sarebbero riferiti ad attività o per cui la attestazione delle ragioni legittimanti sarebbe stata omessa in ragione del carattere urgente”.

I giudici contabili hanno respinto le richieste della Procura per il danno erariale, che chiedeva 30mila euro di risarcimento, e condannato al pagamento di 1.500 euro il poliziotto per “il danno erariale liquidabile (che) è quello derivato da indebita percezione di retribuzioni per le ore di lavoro utilizzate per gli accessi contestati come illeciti”.