Dossieraggi illeciti sul ministro Crosetto e personalità dello sport e dello spettacolo: 15 indagati a Perugia

Dossieraggio sul ministro Guido Crosetto, la Procura di Perugia indagato quindici persone, tra cui magistrati e giornalisti. L’indagine perugina è incentrata su una presunta attività di dossieraggio attraverso accessi abusivi alle banche dati con le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. La notizia è riportata dai quotidiani nazionali.

Secondo quanto risulta all'Ansa un invito a comparire è stato notificato al magistrato antimafia Antonio Laudati. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone aveva convocato il magistrato mercoledì per l’interrogatorio, ma Laudati ha preferito non presentarsi, facendo comunicare dal suo avvocato che intende avvalersi della facoltà di non rispondere.

Si sarebbe invece avvalso della facoltà di non rispondere Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza già in servizio alla procura antimafia al quale vengono contestati centinai di accessi abusivi, anche se il militare ha sempre sostenuto di avere agito con correttezza. Secondo la Procura di Perugia le ricerche del finanziere sulle banche dati tributarie, antiriciclaggio e dell’antimafia avrebbero riguardato centinaia di altre persone, tra esponenti del mondo della politica ma anche dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo.

L’inchiesta è nata da un esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto, depositato dopo un articolo del quotidiano Domani sui compensi che l’esponente di Fratelli d’Italia aveva ricevuto dalle industrie Leonardo, per attività di consulenza svolte attraverso le aziende di cui faceva parte prima di entrare nel governo.