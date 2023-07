Abusi sessuali sulla figlia disabile della convivente: patrigno sotto processo

Molestie sessuali alla figlia disabile della convivente. È questa l’accusa che ha portato davanti al Collegio del Tribunale di Perugia un sudamericano di 50 anni.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, è accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla disabilità.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa in quanto affetta da importante ritardo psico-motorio. L’imputato avrebbe anche abusato anche del legame familiare in quanto la vittima è la figlia della convivente dell’uomo.

Per la Procura l’uomo avrebbe approfittato della situazione per palpeggiare la minore in diverse occasioni.

La donna e la figlia si sono costituite parte civile tramite l’avvocato Giovanni Alessandro Libori. I fatti contestati sono avvenuti a febbraio del 2021. Nel corso dell’udienza di oggi sono stati ammessi gli elementi di prova, i testimoni ed è stato stilato un calendario delle prossime udienze.