Sparisce nel nulla e abbandona moglie e figli senza un soldo: processato

Sparisce nel nulla e lascia la moglie e i figli senza alcun sostentamento.

Un 54enne, originario del Lazio, ma da tempo residente nella provincia di Perugia, è finito sotto processo per violazione degli obblighi di assistenza familiare “perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso si sottraeva all’obbligo di assistenza morale e materiale inerente alla potestà genitoriale e alla qualità di coniuge” nei confronti dei figli e della moglie, “disinteressandosi dei bisogni e dei problemi della famiglia e facendo mancare loro i mezzi di sussistenza, in particolare omettendo di corrispondere il dovuto contributo al loro mantenimento”.

I fatti contestati sarebbero avvenuti dal 2018 e proseguono anche nel corso del processo.

L’uomo è difeso dall’avvocato Francesco Cinque, mentre la donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Paola Pasinato.