Perugia, arrestato dai Carabinieri con 20 dosi di cocaina: condannato e subito libero

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato un 30enne albanese, da pochi giorni in Italia e domiciliato a Perugia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato l’uomo, ad Olmo, che sembrava attendere qualcuno. I Carabinieri hanno quindi deciso di intervenire e di procedere al suo controllo. Sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 ovuli termosaldati di cocaina, la somma in contanti di 1.790 in banconote di vario taglio, un telefono cellulare verosimilmente usato per l’illecita attività, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine dell’udienza di giudizio direttissimo, è stato condannato ad un anno di reclusione e al pagamento di una multa di mille euro, pena sospesa.