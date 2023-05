Sopralluogo per il capanno di caccia durante il servizio: nei guai maresciallo della Provinciale

Il registro delle presenze lo dava in servizio, ma lo smarrimento del cellulare di servizio, poi ritrovato in mezzo a un bosco, lo metteva nei guai con un’accusa di assenteismo.

Un maresciallo della polizia provinciale deve comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare per rispondere dell’accusa di truffa e falsa attestazione della presenza in servizio.

Secondo la Procura di Perugia il sottufficiale aveva timbrato per svolgere un servizio con due colleghi nella zona di Todi, ma si sarebbe recato a Terni per fare un sopralluogo nel posto dove realizzare un capanno per la caccia. Quindi un atto privato durante il turno di servizio.

Nessuno avrebbe saputo nulla se non fosse stato per lo smarrimento, da parte del maresciallo, del cellulare di servizio. Telefono ritrovato da una persona che era con l’uomo, che poi aveva chiamato la Polizia provinciale dicendo di aver trovato l’oggetto.

Un ritrovamento che aveva diversi punti oscuri e che aveva innescato le indagini e poi la denuncia perché il sottufficiale avrebbe “inserito nel cartellino il codice identificativo corrispondente all’uscita di servizio”, ma non essendo stata un’uscita di servizio, avrebbe così “attestato falsamente di aver svolto regolarmente e con continuità l’attività di servizio esterno” quando si sarebbe allontanato “ingiustificatamente dall’ufficio per svolgere incombenze di carattere personale, ossia nell’andare a visionare un terreno, ubicato dei pressi del comune di ..., per costruirvi un capanno da caccia”.

La Procura di Perugia contesta all’uomo, difeso dall’avvocato Lino Ciaccio di avere indotto “in errore l’amministrazione pubblica di appartenenza che, provvedeva al pagamento di ore di servizio non regolarmente svolte, si procurava l’ingiusto profitto di 93,10 euro, pari all’ammontare della retribuzione comprensiva dell’indennità di turno e di servizio, con conseguente danno per l’amministrazione dello Stato”.