A 190 all'ora in superstrada: mega multa e patente 'bruciata'

Controlli a tappeto con autovelox e telelaser della polizia stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle e la Foligno-Civitanova. Gli agenti, spiega una nota, hanno rilevato 85 violazioni e piovono multe.

In un caso, lungo la superstrada che collega Foligno a Civitanova, un veicolo è stato fotografato a 189 km/h. Per il conducente multa fino a 3.119 euro, decurtazione di punti 10 e sospensione della patente di guida per un minimo di sei mesi.