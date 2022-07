Città di Castello: positivo al Covid, salta il processo al trentenne arrestato per violenza sessuale su una minore

Slitta al 15 luglio l'udienza di convalida del trentenne arrestato per violenza sessuale su una minore. Lo straniero, infatti, è risultato positivo al Covid e per questo è stato recluso, momentaneamente, in una cella di isolamento nel carcere di Capanne ed è impossibilitato a seguire il processo. Non solo ma il legale difensore, l'avvocato Pasquale Perticaro, nominato di ufficio, non è riuscito ad entrare in contatto con il giovane, né ad avere il colloquio. Il giudice, Margherita Amodeo, dopo aver ascoltato le istanze del difensore, ha deciso per rinviare l'udienza: intanto il trentenne il 13 luglio sarà sottoposto a un primo tampone. Se negativo il 15 ci sarà l'udienza.