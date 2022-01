Umbertide, assalto al portavalori: una guardia ferita. Due banditi in fuga con i soldi delle pensioni

Assalto al porta valori: due uomini sono fuggiti con oltre 300 mila euro di bottino.

Il blitz è avvenuto questa mattina, mercoledì 26 gennaio, intorno alle 8,30 nella sede delle Poste in via Pitulo a Umbertide. Secondo una prima e parziale ricostruzione, pare che due uomini con il volto travisato e nascosto da un passamontagna, avrebbero prima bloccato le guardie giurate - una sarebbe stata colpita alla testa con il calcio di un fucile:- e poi hanno rubato l'intero incasso del furgone, che conteneva le pensioni.

I due sarebbero poi fuggiti, usando una vettura: auto che sarebbe stata ritrovata in una zona impervia del comune.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando. In via Pitulum anche un equipaggio del 118 che ha portato la guardia ferita in ospedale.

In aggiornamento