Umbria, donati oltre 1500 libri (favole, storie e da colorare) per i bimbi in ospedale

Una donazione per rendere il soggiorno in ospedale meno gravoso e per certi versi "familiare" per i bamini che necessitano di cure. La libreria Giunti ha donato 1500 libri - favole, racconti e ma anche semplicemente da - colorare all'unità operativa di Pediatria dell'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto diretta dalla dott.ssa Elena Neri. Tutto lo staff medico di Pediatria insieme allo staff di Pediatria del "Santa Maria della Stella" e la direzione medica del presidio ospedaliero dell'azienda Usl Umbria 2 hanno voluto rimarcare "un sentito e affettuoso ringraziamento alla libreria Giunti per questo ennesimo importante gesto di generosità che testimonia sensibilità, impegno civile, attenzione e vicinanza ai piccoli pazienti e agli operatori della struttura ospedaliera di Orvieto".