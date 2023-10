Proprietari di supercar a loro insaputa, maxi truffa a Foligno

I funzionari del Reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, su delega della Procura della Repubblica di Spoleto, hanno accertato una evasione di mezzo milione di euro (498.352 euro) da parte di una società con sede legale in Calabria operante nel settore della vendita di auto, il cui legale rappresentante, risultato nullatenente, avrebbe avuto un ruolo di mero prestanome. Le verifiche hanno consentito di constatare che la società, che non aveva neanche una reale struttura aziendale, avreppe operato dal 2016 in completa evasione di Iva e imposte dirette.

Le auto, tutte di grossa cilindrata e dei principali costruttori tedeschi come Audi, Bmw e Mercedes, venivano acquistate in Germania e rivendute anche a un autosalone plurimarche del folignate, già oggetto di indagine avviata sempre dalla Procura della Repubblica di Spoleto nel 2019.

In particolare, grazie alla collaborazione avviata con l’Autorità doganale tedesca che ha messo a disposizione tutta la documentazione commerciale, i funzionari Adm di Perugia hanno accertato la cessione alla sola ditta umbra di 18 supercar nel 2018 per un valore 572.955 euro, 73 auto sempre di grossa cilindrata nel 2019 per 1.694.645 euro e 2 nel 2020 per 87.930 euro.

L’esame della documentazione ha consentito di accertare la frode in atto sull’imposta gravante in Italia: le auto venivano infatti nazionalizzate presso Uffici della Motorizzazione civile dislocati fuori dal territorio umbro e immatricolate con falsa documentazione commerciale e false dichiarazioni di atto notorio a nome degli ignari clienti umbri i quali, sentiti dai funzionari doganali, hanno tutti confermato come la firma apposta non rispondesse alla propria.

La documentazione, così presentata dalla società calabrese, consentiva di simulare le condizioni per beneficiare dell’esenzione Iva prevista dalla normativa fiscale per l’acquisto di auto da parte dei privati presso autosaloni tedeschi con Iva già assolta in Germania.

All’accertamento dell’evasione di quasi mezzo milione si aggiungono ora sanzioni che vanno da 1,5 a oltre 3 milioni di euro

³L’accertamento tributario condotto nei confronti dell’azienda calabrese è una costola dell’indagine che ha interessato il concessionario folignate: l’analisi dei rischi e l’accesso alle banche dati di Adm ha consentito di risalire ad alcune società, tra cui quella odierna calabrese, che si interponevano nei vari passaggi per attuare la frode carosello.