Controlli notturni sulle strade: 21 multe, auto sequestrata e ritiro patente per un sorpasso pericoloso

Servizi straordinari su alcune strade perugine che sono state oggetto di segnalazione dei cittadini preoccupati per la presenza di automobili che in orari notturni sfrecciano a gran velocità per le vie della città. Il Questore ha deciso dunque di avviare una strategia di controllo da qui a tutta l'estate: le zon interessate sono via Mario Angeloni, via XX Settembre, via Cortonese e altre zone del perugino. Gli agenti della Polizia hanno identificato 94 conducenti e controllati 48 veicoli. Sono state elevate 21 sanzioni per infrazioni a norme comportamentali, tra cui quelle relative alla guida senza cinture di sicurezza o con i gruppi ottici non funzionanti, circostanza quest’ultima che, in orario notturno e serale, rende particolarmente pericolosa la guida.

La Polizia ha sequestrato un'auto perchè sprovvista di assicurazione, in più multa da 886 ero per il proprietario. Sanzionato anche perugino, classe 1969, che era stato notato mentre effettuava un sorpasso pericoloso in prossimità di un incrocio. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida e la sanzione amministrativa di 167 euro.